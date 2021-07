L’Asst Valle Olona è quasi “covid free”. Restano ancora 5 pazienti

L’Asst Valle Olona è quasi Covid free. Con zero pazienti sia al Sant’Antonio di Gallarate sia al presidio di Saronno, sono 5 le persone ammalate di Covid ricoverate nel reparto infettivi dell’ospedale di Busto Arsizio. In una settimana il numero di degenti si è dimezzato e il presidio di piazza Borella ha dimesso anche l’ultimo paziente.

Nessuno è in terapia intensiva o assistito con la Cpap ma sono per alcuni è prevista la mascherina dell’ossigeno. Una prospettiva che permette di essere un pochino più ottimisti come afferma il direttore sanitario Claudio Arici: « Sono fiducioso perchè si cominciano a vedere i frutti della campagna vaccinale. Purtroppo la circolazione del virus proseguirà finche non avremo raggiunto l’immunità di comunità. Ma la situazione negli ospedali fa ben sperare: non ho il dettaglio diretto sugli attuali ricoverati ma ritengo che non fossero vaccinati, altrimenti mi sarebbe arrivata la segnalazione».

Con i pronto soccorso che stanno gestendo il ritorno graduale ai numeri prepandemici ( « Siamo circa all’80% del periodo precedente») la notizia positiva è che i casi con sintomatologia respiratoria sono pochissimi, questa mattina nessuno nei tre presidi.

« Stiamo progettando il ritorno alla normale attività dei nostri presidi ospedalieri. Al momento, concentriamo a Busto tutti i casi covid. Sono nel reparto di malattie infettive dove manterrò un’area di 11 letti dedicati, con un altro spazio velocemente riconvertibile di altri 5 letti. Io mi auguro che si prosegua così e che, nonostante la variante Delta, i nuovi contagi siano meno gravi. Abbiamo anche cure domiciliari più efficaci così da evitare il ricovero».