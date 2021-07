A Lavena Ponte Tresa 22 positivi al Covid, il sindaco Mastromarino invita a vaccinarsi

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino lancia un “pressante invito” ad aderire alla campagna vaccinale.

«Questa settimana registriamo 2 guariti a fronte di 5 nuovi casi positivi – scrive Mastromarino nel consueto aggiornamento della situazione sanitaria ai suoi concittadini – Nella nostra comunità i casi positivi sono complessivamente 22, la maggioranza dei quali non vaccinati».

«Rinnovo pertanto l’invito pressante alla adesione alla campagna vaccinale, per la nostra salute e per la salute di chi ci sta accanto – conclude il sindaco – Come ha affermato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “La vaccinazione è un dovere morale e civico. È il virus a limitare le libertà non le regole che il Paese si è dato”».