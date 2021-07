Lavoratori in nero e violazione delle misure anti Covid: a Malnate multa e chiusura per 3 giorni per due attività

(immagine di repertorio) – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Varese, insieme a personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Milano e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Varese, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di lavoro, igiene e sanità, nonché di violazioni delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso vari esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nel centro della città di Malnate.

Al termine delle operazioni di controllo, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese, i titolari di due esercizi pubblici, per varie violazioni alle misure di contenimento del contagio nelle attività produttive, industriali e commerciali ed illeciti concernenti la materia del lavoro, oltre alla presenza complessiva di 9 lavoratori non in regola.

Nei confronti delle due attività è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività per tre giorni per lavoro in nero, nonché elevate sanzioni amministrative per un totale di 90.000 euro circa ed ammende di circa 30.000 euro.

I controlli verranno ripetuti nel corso dei prossimi giorni anche con l’impiego dei reparti speciali dell’Arma.