“Con le donne tutto l’anno”, a Castiglione Olona musica e arte per dire no alla violenza

“Con le donne tutto l’anno” è il titolo di un’importante iniziativa che si terrà venerdì 9 luglio alle 19.30 in piazza Repubblica a Castiglione Olona. Un aperitivo culturale, organizzato dall’associazione Amici di Castiglione con la collaborazione di Caffé Lucioni, per mantenere viva l’attenzione su un argomento così attuale come la violenza di genere.

L’appuntamento rientra nelle attività del progetto “Scarpe Rosse” che l’Amministrazione comunale da due anni ha messo in atto per sensibilizzare la popolazione e divulgare il sentimento di rispetto e valorizzazione della donna.

L’evento trasformerà piazza Repubblica in un museo a cielo aperto, una tela bianca per le emozioni trasmesse attraverso l’arte di Antonio Federico, artista apprezzato per le sue opere ispirate all’attualità e piene di umanità.

Durante la serata, l’artista descriverà la tematica attraverso le sue opere e presenterà il suo ultimo libro “L’umanità cercata ed illustrata. Dalla finestra di un social network” (Santelli Editore) introdotto dalle note del giovane violoncellista varesino Tommaso Losito.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, è ad ingresso libero e per partecipare è necessario prenotarsi al numero 327 6656818.