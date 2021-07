Le mongolfiere non voleranno ad Angera quest’anno, manifestazione rimandata al 2022

Quest’anno le mongolfiere non voleranno nei cieli angeresi. A causa del persistere della pandemia, L’associazione Idrovolo di Sesto Calende è stata infatti costretta a rimandare l’evento “Angera la città della mongolfiera”.

In occasione del “Settembre Angerese” del 2019 la prima edizione della manifestazione, ” il cui ricavato andò in beneficenza a tre associazioni del territorio , aveva portato sulle sponde del Verbano tantissimi curiosi e appassionati del volo per ammirare e salire a bordo dei “palloni aerostatici”. Quest’anno, tuttavia, – così come lo scorso – “a malincuore” la scelta dell’associazione sestese è stata quella di posticipare l’evento, con la promessa di organizzare per il 2022 un evento ancora “più grande e bello”.