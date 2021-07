Le spiagge del Lago Maggiore vietate ai tuffi e il turismo in Italia e in Svizzera nel podcast del 6 luglio

Le principali notizie di martedì 6 luglio

Cellulari incollati alle giacche, attrezzatura da “spy game“ anche di valore con un unico obiettivo, superare lo scoglio che diventa ossessione per tanti candidati: l’esame di guida. ma qualcosa è andato storto e tre stranieri, due egiziani e un pakistano, che lunedì si sono presentati alla Motorizzazione civile di Varese per la prova, sono stati scoperti. Uno di loro, approfittando della confusione, ha ingoiato il dispositivo wireless per evitare di finire nei guai. Al termine della perquisizione personale gli apparecchi elettronici rinvenuti addosso ai candidati, i telefoni cellulari incollati agli indumenti e le relative sim, sono stati sequestrati dai poliziotti e i tre candidati, oltre a non aver superato l’esame, sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.

A Malpensa sono stati sequestrati oltre 12 mila confezioni di cosmetici pericolosi contenenti sostanze riconosciute cancerogene, ma anche quasi 300 prodotti contraffatti, 50 litri di bevande alcoliche, 1500 farmaci privi di autorizzazione all’importazione (antiparassitari, antinfiammatori steroidei e farmaci per l’induzione dell’aborto). Il sequestro rientra nell’operazione “Lagos”, che ha avuto come obiettivo il potenziamento dei controlli sulle merci importate all’aeroporto varesino dalla Repubblica di Nigeria

Sono stati sei i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi di Legambiente sulle sponde lombarde del Lago Maggiore e sottoposti ad analisi microbiologiche. Di questi quattro sono risultati fuori dai limiti di legge e più precisamente due sono stati giudicati come “fortemente inquinati” e altri due come “inquinati”. “Fortemente inquinato” è la zona sotto la terrazza di Piazza Garibaldi, a Luino centro, e quella presso la foce del torrente Boesio, a Laveno, località Gaggetto. Inquinati lido comunale di Germignaga, e la foce del torrente Bardello a Brebbia.

Una partenza a rilento. A Laveno Mombello i turisti iniziano a vedersi solo ora, con luglio già iniziato e una stagione turistica che fatica a prendere i soliti ritmi. La pandemia ha frenato tutto, arrivi e partenze dall’estero, ma anche la presenza dei proprietari delle seconde case. Il turismo locale e di vicinanza, invece, è aumentato portando un grande afflusso di turisti nel weekend, pochi in settimana.

Dopo Roger Federer la Svizzera sceglie Michelle Hunziker come testimonial, la soubrette è infatti perfetto collegamento fra Italia e Svizzera storicamente e intimamente legate da scambi culturali e commerciali. Svizzera Turismo ha da poco lanciato il suo manifesto per il turismo sostenibile, Swisstainable, che valorizza l’amore per la propria terra e l’attenzione per l’ambiente che è parte integrante della cultura svizzera. Ad agosto Michelle Hunziker esplorerà due regioni, il Ticino e la Regione del Lago di Lucerna, viaggiando sul Gotthard Panorama Express.

