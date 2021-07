Le testimonianze del G8 di Genova, i dati del Circolo e la spiaggia che diventa privata nel podcast del 19 luglio

Le principali notizie di lunedì 19 luglio

Brusca inversione di tendenza nel calo dei ricoveri all’Asst Sette Laghi. Nell’ultima settimana i degenti sono aumentati passando da 23 agli attuali 32. Si arresta così il calo che continuava dall’aprile scorso.Il dato ha fatto suonare un primo campanello d’allarme nonostante la situazione sia comunque in linea con le previsioni. In terapia intensiva resta ancora un paziente mentre sono tornate le Cpap per la ventilazione delle persone che manifestano difficoltà respiratorie. Attualmente sono 4 le persone assistite con i caschi.

Neutalia debutterà ufficialmente il 1° agosto, subentrando ad Accam nella gestione dell’impianto di incenerimento rifiuti di Borsano, a Busto Arsizio. Proprio nel piccolo teatro di Borsano, il Lux, la nuova società ha deciso di presentarsi alla stampa e anche ai cittadini che hanno voluto partecipare. Si tratterà del primo di una serie di passi che la porteranno a gestire l’intero ciclo integrato dei rifiuti grazie alla sinergia che si è creata tra i tre soggetti dai quali nasce e cioè Amga, Agesp e Cap.

Dopo lo sblocco dei licenziamenti voluto dal governo Draghi e dalla Confindustria nei giorni scorsi alcune aziende e multinazionali, tra cui Whirlpool, Gianetti Ruote e altre ancora, hanno avviato le procedure per il licenziamento di centinaia di lavoratori. Il sindacato dei metalmeccanici ha così proclamato per giovedì 22 luglio 2 ore di sciopero in tutte le aziende metalmeccaniche della provincia e nello stesso giorno 8 ore di sciopero per i lavoratori della Whirlpool. Nello stabilimento di Cassinetta di Biandronno si terrà anche un presidio dalle prime ore del mattino e per l’intera giornata presso la portineria centrale.

Il Parco mariano che da Comabbio si affaccia sulla riva del Lago di Monate ha riaperto, ma ad accogliere i visitatori questa stagione estiva non ci saranno più i volontari. A maggio, l’area nota a molti come la “Spiaggia del prete” è stata infatti assegnata in gestione a un imprenditore locale. Una decisione che la Curia, proprietaria dell’area, ha raggiunto dopo quasi un anno di trattative e incontri con privati e col gruppo di volontari, che per anni – fino a quel momento – aveva gestito e tenuto ordinato il parco mariano per conto della parrocchia di Comabbio. La decisione ha lasciato l’amaro in bocca ai volontari, che al termine della stagione turistica 2020 avevano a loro volta sottoposto alla parrocchia una proposta per la gestione dell’area.

Sono passati 20 anni dai fatti di Genova, ma chi ha partecipato alle manifestazioni che si sono svolte da giovedì 19 sino a domenica 22 luglio 2001, non dimentica nulla.

Movimenti noglobal e associazioni pacifiste manifestarono in quei giorni, in una situazione che si faceva via via gravissima: tumulti di piazza, scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, lacrimogeni e reazioni violente della polizia. Durante uno di questi, venerdì 20 in piazza Alimonda, venne ucciso Carlo Giuliani. Le manifestazioni non si fermarono, e le reazioni della polizia furono molto dure: dalla dispersione della manifestazione di sabato 21 alle violenze alla scuola Diaz di domenica 22, dove erano accolti per dormire centinaia di giovani manifestanti.

