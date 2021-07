Con le tute bianche in via Tolemaide: “Non riuscivo a respirare, pensavo di morire”

Non sono mai stato un’integralista, credevo che le ragioni del movimento fossero giuste, ma sono andato a Genova soprattutto per fotografare. Ho cercato di tenermi il più lontano possibile dagli scontri ma quando la situazione ha iniziato a degenerare in via Tolemaide, quel venerdì 20 luglio, ero assieme alle tute bianche. Arrivavano fumogeni da tutte le parti: non respiravo, pensavo di morire.

Galleria fotografica Genova 2001 foto di Giacomo Vanetti 4 di 10

Siamo partiti in tre diretti a Genova con il treno delle Tute bianche. La prima notte l’abbiamo passata allo stadio Carlini, le altre a casa di un amico di Genova. Con me c’erano il mio amico Mark, di origini tedesche e un americano di origini asiatiche, amico di Mark: era un infermiere. La sera a casa ci raccontava di aver ricucito la gente ferita per strada: assurdo.

Faccio fatica a raccontare Genova con le parole, forse ci riesco meglio con le foto. Erano le prime per me di reportage, ne ho selezionate 10 (qui in alto, ndr) che ho inserito nella mia tesi di laurea. Non era scontato che riuscissi a svilupparle.

Il clima era molto teso, girava voce che le Forze dell’ordine avrebbero sequestrato foto e video e quindi prima di riprendere il treno delle tute bianche diretto a Milano, la sera del 21 ho dato i miei rullini a un amico che tornava a casa in macchina. Lui però li dimenticò in uno zaino con dei documenti in un autogrill in autostrada. Furono i Carabinieri a richiamarlo per restituirgli i documenti, lo zaino e anche i miei rullini.

Giacomo Vanetti, Varese

Fotografo