Lega Varese: “Cinghiali nei quartieri e topi in città, l’amministrazione intervenga”

«Le segnalazioni dei cittadini che vivono ed abitano le zone centrali limitrofe a via Del Cairo e via Robbioni, già presenti negli ultimi anni, si sono intensificate da quando la zona è stata chiusa per i lavori di pavimentazione», così il Commissario cittadino della Lega, Cristiano Angioy Viglio.

«Già ci siamo abituati negli ultimi mesi alle scorribande dei cinghiali nei centri abitati, con i relativi rischi per gli automobilisti e la viabilità, ora con la presenza di ratti nel centro città, in una zona che tra l’altro l’amministrazione pretenderebbe di riqualificare con un intervento decisamente discutibile, Varese si avvicina sempre più alla Roma di Virginia Raggi. Gli effetti dell’alleanza tra Pd e Cinque Stelle sono sotto gli occhi di tutti. L’invito che rivolgiamo all’amministrazione è pertanto quello di procedere rapidamente con interventi di disinfestazione e di rapido e frequente smaltimento dei rifiuti».