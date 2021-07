Legnanonews in tour tra le contrade per accompagnarvi al Palio di Legnano

Legnanonews vi accompagna verso il Palio di Legnano 2021 con un tour nelle 8 contrade. Entreremo nei manieri per raccontare attraverso video, post, articoli e dirette, la vita e la storia di contrada.

Dai costumi, al mondo dei cavalli e degli eventi, incontreremo i protagonisti e mostreremo i diversi aspetti che contraddistinguono le 8 “sorelle” intervistando chi tutto l’anno lavora dietro le quinte. Una preparazione che dura mesi e che vede impegnate centinaia di persone unite da un’unica grande passione. Il maniero non è solo una sede ma soprattutto un punto di aggregazione dove nascono amicizie e si condividono momenti di festa e socialità come in una una grande famiglia. E saranno proprio i contradaioli a raccontarci le emozioni e le atmosfere che si vivono ad ogni evento e cerimonia, tra tradizioni e goliardia.

Il tour partirà questo sabato, 17 luglio, dalla contrada San Martino. Dalle 16 saremo al maniero di via dei Mille per raccontarvi attraverso le voci dei contradaioli, la vita biancoblu. Seguitaci su www.legnanonews.com e sulle nostre pagine social: pubblicheremo dirette video, post, immagini e interviste che riporteremo in un articolo dedicato.

Vi aggiorneremo sui prossimi appuntamenti.