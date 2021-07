L’ex rettore dell’Insubria Alberto Coen Porisini si candida a sostegno di Galimberti

Il nuovo candidato presentato dalla lista PratiCittà – Lista Galimberti Sindaco, è nientemeno che il rettore dell’università dell’Insubria dal 2012 al 2018 Alberto Coen Porisini.

«Sono contento di essere qui – ha commentato Coen Porisini – Avevo detto a Davide che ero a disposizione per dargli una mano, e questa per me è un’opportunità interessante di mettermi in gioco, per fare qualcosa non solo per il mio ateneo ma per la mia città dove ho vissuto gran parte della vita. Per alcuni anni sono stato lontano per studio e per lavoro, ma allontanarmi da Varese mi ha fatto capire quanto questa fosse davvero la mia città».

Sulla motivazione della scelta, Coen Porisini spiega: «Ho apprezzato il lavoro fatto in questi anni, conoscevo già Davide prima che fosse sindaco e lo stimavo. Mi è sembrato perciò naturale offrire la mia collaborazione per continuare a percorrere una strada che è ben tracciata: Varese si è già messa in movimento negli ultimi tempi»

«Uno degli elementi forti della lista Praticittà è la competenza: penso che sia evidente quanto lui sia l’emblema di questo metodo» ha commentato Ivana Perusin, fondatrice della nuova lista del sindaco con le assessore Francesca Strazzi e Cristina Buzzetti.

«Una figura come alberto, che ha ricoperto ruoli accademici di primissimo piano a livello nazionale è ancora piu importante quando decide di spendersi nella città – ha commentato Davide Galimberti – Sappiamo quanto è importante una università per il territorio, ma lo sarà ancora negli anni venire. E lo sarà ancora di piu l’argomento della digitalizzazione, di cui Coen Porisini è particolarmente competente, e che sarà potenziato dal discorso del recovery fund. Per un ex rettore assumere una posizione di disponibilità in un ambito civico è ancora piu importante per tutti noi».