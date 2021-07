Lezioni facoltative nel mese di luglio: gli studenti dell’I.S.I.S. di Varese han detto sì

Dopo un anno difficile durante il quale le lezioni in presenza sono state poche, per quanto garantite per le attività laboratoriali e di inclusione per gli alunni con bisogno educativo speciale, i ragazzi e gli insegnanti del I.S.I.S. Isaac Newton di Varese avevano voglia di stare insieme e continuare ad imparare. E’ partito così il progetto “Piano Estate 2021”, comprensivo di quello dei “Giardini storici da toccare”, che ha previsto la prosecuzione delle attività scolastiche anche nel mese di luglio e su scelta totalmente volontaria degli studenti.

L’obiettivo era appunto quello di creare momenti di (ritrovata) socialità a cui i ragazzi hanno aderito con entusiasmo, contenti di poter passare del tempo con amici e compagni e per la gioia anche dei genitori, ai quali veniva offerta la certezza di un tempo ben speso contro la noia estiva che a volte colpisce i ragazzi, specialmente se residenti in zone periferiche con gli adulti costretti fuori molte ore al giorno dagli impegni lavorativi e tante attività precluse dalla situazione sanitaria.

Nessuna controindicazione insomma per il “Piano estate 2021” dell’istituto, che ha riaffermato il valore della scuola come luogo di coesione e inclusione dopo i mesi dell’emergenza covid, e ha soprattutto messo al centro l’istituzione scolastica quale ambiente di formazione della persona e del cittadino, portando i propri alunni a conoscere meglio il territorio in cui vivono.

Tra gli altri, è stato realizzato il progetto “Giardini storici da toccare”. Lo spirito che ha mosso questa iniziativa didattica è quello di infondere nei ragazzi una conoscenza più consapevole delle bellezze della città di Varese, in particolare toccando con mano il concetto di “città giardino”. Il percorso si è articolato in tre tappe. La prima tappa è stata presso i Giardini Estensi e il parco di Villa Mirabello, durante la quale i ragazzi hanno incontrato per puro caso anche la conferenza stampa della Goletta dei Laghi di Legambiente, rispetto alla quale hanno mostrato grande interesse: si sono infatti presentati come alunni dell’ I.S.I.S. e hanno chiesto ai volontari dell’associazione informazioni sul mondo del volontariato, l’ambientalismo, le attività dell’associazione.

La seconda ha riguardato la scoperta del Parco di Villa Mylius e la terza e ultima tappa ha portato i ragazzi ad esplorare il Parco Mantegazza con relativa visita alle sale del Castello di Masnago e Villa Baragiola. Il progetto ha previsto anche la creazione di brochure e materiale informativo digitale da parte degli alunni, in cui venissero evidenziate le caratteristiche peculiari dei luoghi visitati a scopo di fruizione turistica, coniugando quindi umanesimo e tecnologia, luoghi visitati e materie del loro percorso di studi, in coerenza con lo spirito educativo che anima la scuola.

A riprova di quanto si sia in errore quando si afferma che i ragazzi son svogliati e non hanno voglia di fare nulla, perché spesso basta credere in loro e dargli l’opportunità di fare. Come hanno lodevolmente scelto di fare i loro insegnati.