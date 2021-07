Liberate le prime vespe samurai in Lombardia per sconfiggere la cimice asiatica

Sono quasi invisibili, non attaccano l’uomo ma sono in grado di sconfiggere la cimice asiatica. È l’identikit della vespa samurai, l’insetto che ha iniziato ad essere liberato nei giorni scorsi in Lombardia e che avrà il compito di contrastare il grande nemico della frutticoltura nel Nord Italia.

«Abbiamo rilasciato la vespa samurai in 28 siti tra Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio -ha spiegato l’assessore Fabio Rolfi-. Mettiamo in campo tutte le azioni disponibili per difendere l’agricoltura lombarda».

In tutti i siti nel corso dell’estate verranno effettuati due lanci del parassitoide (100 femmine e 10 maschi per ogni rilascio), seguiti dai controlli previsti dal protocollo di lancio al fine di verificare l’efficacia degli stessi. Il materiale biologico è stato fornito direttamente dal CREA-DC (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Difesa e Certificazione) di Firenze.

I SITI NELLE ZONE PIU’ COLPITE DALLA CIMICE ASIATICA – Brescia: Lonato del Garda, Calcinato, Poncarale, Collebeato, Puegnago sul Garda;

– Cremona: Robecco d’Oglio, Torre De’ Picenardi;

– Lecco: Galbiate;

– Mantova: San Giovanni del Dosso, Poggio Rusco, Sermide e Felonica, Borgofranco sul Po, Borgo Mantovano, Quistello, Moglia, San Benedetto Po, Pegognaga, Dosolo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana.

– Milano: Truccazzano

– Pavia: Ponte Nizza, Borgo Priolo

– Sondrio: Postalesio, Tresivio, Chiuro, Teglio, Andalo Valtellino.