A Linate in sciopero i lavoratori del trasporto aereo lombardo

Martedì 6 luglio, dalle ore 10 alle 14, in concomitanza con lo sciopero nazionale del Trasporto aereo di 24 ore, si terrà un presidio dei lavoratori del trasporto aereo all’aeroporto di Milano Linate (al piano arrivi zona parcheggio Ncc) organizzato da Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA.

Il presidio è motivato dall’opposizione dei sindacati ai licenziamenti nel settore, per proporre un tavolo permanente sul trasporto aereo per la risoluzione delle crisi delle società di gestione aeroportuale, degli handlers, del catering e di tutto il settore; per proporre la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti, per la salute, la sicurezza e il riconoscimento, nonché il rifinanziamento del fondo di solidarietà del trasporto aereo.