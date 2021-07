L’Italia del softball campione d’Europa per la seconda volta di fila: in campo anche tanto Saronno

(Foto dal sito della Federazione Italian Softball – EzR/NADOC) Un’altra vittoria che profuma di Europa ma anche un po’ di Olimpiade. Le ragazze del softball italiano hanno vinto il titolo europeo per la 12esima volta, battendo in finale a Castions di Strada in provincia di Udine l’Olanda. A poche settimane dal sogno a cinque cerchi, non poteva esserci viatico migliore per prepararsi alla nuova sfida.

9-5 il finale contro le Orange, già sconfitte 2-1 lo scorso venerdì nel turno preliminare. Un trionfo tutto dedicato a Enrico Obletter, lo storico manager morto a casa del Covid il 22 febbraio scorso. Ai Giochi di Tokyo il debutto è previsto contro gli Stati Uniti il 21 luglio a Fukushima.

Tra le azzurre c’è anche molto di Varesotto, anzi di Saronnese. Dalla squadra di Saronno arrivano infatti Giulia Longhi, Brittany Nicole Abacherli, Andrea Marie Filler, Fabrizia Marrone, da Caronno Pertusella Melany Sheldon, mentre da Bollate arrivano Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti e Amanda Fama.

Undici vittorie su undici nel secondo titolo europeo consecutivo. Una cavalcata trionfale, perfetta. In finale è stata la capitana di Saronno Giulia Longhi a segnare i primi due punti azzurri dopo l’iniziale 0-3 con cui l’Olanda ha provato a mettere in difficoltà l’Italia: «Con quel triplo ho voluto dare la carica alla squadra. Ho visto la palla allontanarsi e ho corso più forte che posso per arrivare in terza. Essere sotto subito di tre punti non ci ha scomposto, è già successo e abbiamo affrontato tutto con molta calma – ha detto al sito della Federazione la Longhi -. Questa vittoria la dedichiamo a Enrico, al cambio di mentalità che ha saputo dare a questa squadra».

Oltre alle Olimpiadi, con il successo europeo, l’Italia si è anche qualificata al torneo dei World Games 2022 che si terranno a Birmingham (Alabama).