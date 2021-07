Lo sciopero di Trenord, il maltempo e lo sconto benzina che non torna nel podcast dell’ 8 luglio

Le principali notizie di giovedì 8 luglio

Le rappresentanze sindacali unitarie dei trasporti di Trenord hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di domenica 11 luglio che potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni regionali, suburbani e il collegamento Malpensa Express. Per questo motivo, Trenord sconsiglia di viaggiare in treno domenica . Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori

Ancora un’accusa di omicidio volontario per Leonardo Cazzaniga, l’ex-medico del Pronto Soccorso di Saronno condannato all’ergastolo (in primo e secondo grado) per aver provocato la morte, tramite sovradosaggio di farmaci anestetici, di alcuni pazienti a lui affidati in Pronto Soccorso. Va approfondito il caso della morte di una centenaria all’ospedale di Saronno, avvenuta nel 2010. Si tratta di Giuseppa Beatrice De Angeli, paziente centenaria arrivata in Pronto Soccorso alle 11,15 e morta poco dopo le 14 dello stesso giorno. Respinta l’opposizione alla richiesta di archiviazione per gli altri tredici casi.

Strade piene di grandine e problemi alla viabilità: la pazza estate 2021 ha dato prova di sé nella tarda mattinata di giovedì con diversi paesi del Medio Verbano colpiti da una fortissima grandinata che ha imbiancato le strade e i tetti delle abitazioni e in alcuni casi ha provocato anche disagi alla circolazione come lungo la provinciale di Grantola rimasta bloccata a causa di una pianta che ha colpito un furgone in transito. La forte instabilità lascerà il posto ad ampie schiarite e ad un generale miglioramento meteo sul Varesotto.

Fumata nera sul ripristino dello sconto benzina nelle aree di confine, il basso scostamento dei prezzi alla pompa tra i due stati non permette la reintroduzione della misura di intervento. “Siamo rammaricati che le nuove rilevazioni dei prezzi dei carburanti non permettano la riattivazione immediata dello sconto ma purtroppo non ci sono ancora le condizioni di legge”, ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio RegionaleFrancesca Brianza. Sulla rilevazione appena effettuata si leva però un coro di critiche da FAIB, la Federazione Autonoma Italiana Benzinai secondo la quale i calcoli sarebbero errati.

Appuntamento con il nuoto in acque libere, domenica 11 luglio a Maccagno. Avrà infatti partenza e arrivo dalla spiaggia del Parco Giona la “Traversata dei Castelli”, gara valida per l’Italian Open Water Tour, circuito nazionale che è nato nel Varesotto e che ha nella tappa dell’Alto Verbano un appuntamento considerato una grande classica.

Tra i partecipanti anche l’ex campione del mondo Simone Ruffini che nel 2015 vinse l’oro nella 25 chilometri e che in passato ha già preso parte ad alcune prove del tour. Tre le gare: al mattino quella di 2,5 chilometri, poi la prova regina che prevede di doppiare i Castelli di Cannero e nel pomeriggio la staffetta. Grazie alla collaborazione con gli organizzatori, la ASD I Glaciali del presidente Marcello Amirante, VareseNews e VerbanoNews trasmetteranno in diretta la gara principale a partire dalle 11,10 di domenica mattina.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify