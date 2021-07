Lo storico Federico Crimi collaborerà con la Cultura del comune di Maccagno

Federico Crimi rivestirà il ruolo di supporto alle iniziative culturali e di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

La decisione è stata ufficializzata nella giornata di martedì 20 luglio dal sindaco Fabio Passera attraverso un post su facebook.

«Erano anni che avevamo in animo quest’idea che ora, finalmente, si è concretizzata.

Crimi si occuperà di attività didattiche nelle scuole, visite guidate sul territorio, serate a tema al Punto d’Incontro, programmazione al Civico Museo, pubblicazioni di carattere divulgativo e culturale.

«Inutile raccontare chi è Federico Crimi. Per lui parla il lunghissimo “curriculum” a servizio di un territorio che lui conosce come pochi. Ma, alla fine, il cuore lo ha riportato a Maccagno. Per noi questo è solo l’inizio di una proficua collaborazione» – conclude il sindaco a sua volta appassionato di storia – 1per raccontare ancora di più – e meglio – storie e personaggi di questo straordinario lembo di Lombardia».

Crimi aveva collaborato col Comune di Luino in particolare per il progetto di attivazione di un centro di documentazione per gli archivi di Piero Chiara e Vittorio Sereni oggi custoditi a Palazzo Verbania.