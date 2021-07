Lombardia, 1 milione di euro per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna

Il Consiglio regionale ha approvato oggi il progetto di legge ‘Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico’. La misura prevede, per il 2022, risorse per 1 milione di euro per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico.

“La montagna – commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda – è un volàno determinante per il rilancio del turismo. Regione Lombardia dimostra con i fatti di tenere particolarmente alle sue vette e l’approvazione di questo progetto di legge è un passo importante per valorizzare le strade e i sentieri di montagna di interesse storico”.

“Regione Lombardia – aggiunge l’assessore regionale – è costituita per il 40% da territorio montano e preservarne le peculiarità e le caratteristiche ne permette la fruizione ottimale da parte dei visitatori. Sentieri e itinerari che si dipanano tra paesaggi mozzafiato, da percorrere in totale sicurezza: così il turismo montano sarà sempre più attrattivo, permettendo ad un comparto che ha sofferto particolarmente la crisi della pandemia, di risollevarsi e tornare a vivere con serenità”.

“Da donna di montagna – conclude l’assessore Magoni – ricordo che il ‘nostro’ mondo è fatto di gente resiliente e caparbia, che con il sorriso vuole riemergere e valorizzare le proprie eccellenze”.