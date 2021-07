L’Onorevole Gadda plaude al lavoro dell’assessore Lovato: “Cambio di passo, Varese laboratorio di innovazione”

“A cittadini e imprese serve una pubblica amministrazione efficiente, in grado di fornire con celerità informazioni e servizi adeguati. Il nuovo sito dell’ente, con i servizi digitali ad esso collegati, rappresenta un obiettivo perseguito e centrato dall’assessore Fabrizio Lovato. Con il progetto digitalizzazione del comune di Varese, l’amministrazione guidata dal sindaco Galimberti dimostra ancora una volta capacità di intercettare la sfida del cambiamento, passando dalle parole ai fatti concreti. A Varese servono persone competenti e apprezzate come Fabrizio Lovato, sono soddisfatta che abbia confermato la sua disponibilità ad entrare in lista alle prossime amministrative”. Così la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda a margine della presentazione del progetto di digitalizzazione del comune di Varese, esprimendo soddisfazione per il progetto promosso dall’assessore di Italia Viva, Fabrizio Lovato.

“Il sito – prosegue – è una bella vetrina della città alla scoperta delle sue potenzialità turistiche e ricettive e permetterà a imprese e cittadini di accedere, tramite la rete internet, a certificati, pagamenti e servizi comunali risparmiando tempo e inutili code”.

“È solo il primo passo, il sito sarà nel tempo contenitore di ulteriori servizi interattivi. Uno dei pilastri del Pnrr è proprio la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il piano Italia Digitale 2026 prevede proprio la completa digitalizzazione del settore pubblico attraverso cloud, interoperabilità dei dati, servizi digitali, rafforzamento delle competenze e rete infrastrutturale”, aggiunge la deputata.

Varese, con Davide Galimberti sindaco e il contributo innovativo che i nostri candidati porteranno alla coalizione è pronta per intercettare questa opportunità”, conclude.