Lugano – Porlezza: attivato un servizio straordinario gratuito di trasporto pubblico via lago

A causa della frana che ha provocato l’interruzione del collegamento stradale tra Gandria e il Confine, e la conseguente chiusura della strada in entrambe le direzioni, SNL e Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, hanno prontamente attivato un servizio straordinario di trasporto pubblico via lago per il pomeriggio odierno e la mattina di domani.

La pronta attivazione del servizio sostitutivo via lago è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra SNL e l’Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla.

Per l’utenza il trasporto sarà gratuito. Le corse prevedono collegamenti mirati ai seguenti scali: Lugano, Paradiso, Gandria, Gandria Confine, Oria, San Mamete, Osteno, Cima, Porlezza.

I servizi di collegamento di trasporto pubblico via lago tra Lugano e Porlezza si confermano una soluzione tattica in risposta ad eventi eccezionali ma anche una risposta strategica per l’introduzione di un servizio di mobilità integrata anche a supporto di una decongestione del traffico stradale.

Per informazioni, rivolgersi direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, chiamando il numero 091/222.11.11 o per e-mail all’indirizzo sales@lakelugano.ch. La griglia oraria, contenuta nel presente comunicato è consultabile anche online sul sito web lakelugano.ch.

GLI ORARI