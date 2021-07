Maccagno per un giorno capitale d’Italia del nuoto in acque libere

«Una giornata davvero spettacolare, segnata dai mille colori dati da un nubifragio notturno, il blu del lago e la

contagiosa allegrai di una giornata estiva di sport». Queste le parole a caldo di Marcello Amirante, presidente

di ASD I Glaciali organizzatrice del Circuito Italian Open Water Tour, a chiusura della diretta che ha visto per la prima volta coprire integralmente con droni, camere fisse e regia, un’intera gara della tappa: la traversata del Castelli.

MACCAGNO PER UN GIORNO CAPITALE D’ITALIA OPEN WATER

Maccagno ha accolto gli oltre 300 atleti giunti da tutta Italia fin dalla sera prima: atleti portacolori delle oltre 60 squadre rappresentate si sono iniziati ad unire in veri e propri capannelli in riva al lago con un unico argomento di interazione: le gare del giorno dopo. Anche il Campione del mondo di Kazan 2015 Simone Ruffini si è unito alla tavolata in riva al lago dello staff, rendendo squisitamente normale una presenza davvero speciale visto l’atleta azzurro della Polizia di Stato non aveva mai nuotato nel lago maggiore.

FEDELI E PETROLLI MATTATORI NELLA SMILE SWIM

La SMILE SWIM di 2500 mt partita con 30 minuti di ritardo in attesa che le condizioni del lago fossero sufficientemente sicure per poter dare lo start. Nonostante il ritardo gara durissima segnata da qualche ritiro tra le onde e correnti impietose del Lago Maggiore. Solo il fuoriclasse di Tolentino Simone Ruffini è riuscito a ricamare traiettorie perfette nonostante le condizioni del campo gara per portare a termine in solitaria la gara col tempo di 31’02”. “Oggi è stata tosta, onda impegnativa. Sicuramente una vera gara open water come non ce ne sono più” queste le sue parole all’arrivo.

La classifica valevole per il Challenge 2021 ha visto prevalere Diego Fedeli (Canottieri Leonida Bissolati) col tempo di 32’13” su Andrea Zenatti (Bonconsiglio Nuoto Trento) tra gli uomini e la dominatrice del challenge 2021 Sara Petrolli (Rari Nantes Ala) con 32’42” su Anna Buso e Loredana Radu (Canottieri Leonida Bissolati). Nelle categorie Over40 si sono distinti Sandro Vezzani su Rossano Scarpellini e Michele Baronchelli e Consuelo Vecchio su Valeria Angelini e Ilaria Del Grande (Fino al muretto) mentre in quella “natural” dietro ad Andrea Zenatti si sono piazzati Luca Casagranda e Luca Crugnola, tra le donne dietro a Svetlana Bonanomi (Libertas nuoto Novara) e Alessandra Biscotti troviamo Samantha Gaspari.

GHISOLFO E MONTALBETTI VINCITORI NELLA HARD SWIM

Gare caratterizzate da un parterre di atleti di altissimo livello, molti dei quali arrivati direttamente dai campionati italiani di nuoto di fondo a Piombino: la HARD SWIM Traversata dei Castelli di 6000mt ha visto Simone Ruffini dare spettacolo nuotando per oltre metà gara col giovane Stefano Ghisolfo, dispensandogli consigli e traiettorie, per poi tagliare il traguardo in solitaria col tempo di 1h11’52”.

Persa la scia di Ruffini, Stefano Ghisolfo della Rari Nantes Spezia è riuscito a portare a termine la sua gara al comando col tempo di 1h13’03” davanti a Tommaso Gallesio e Gabriele Macario (entrambi di CSR Granda) mentre Andrea Zanetti della trentina Buonconsiglio Nuoto ha vinto la classifica “natural”, ossia col costumino tradizionale in stoffa) davanti a Tommaso Bove e Luca Casagranda. Tra gli OVER 40 il migliore è stato Alberto Bottini su Sandro Vezzani e Alfredo Saccone.

Tra le donne è tornata alla vittoria, dopo il la vittoria del Challenge 2020, Camilla Montalbetti (Team Insubrika) con 1h21’57” dopo un bellissimo rush finale su Sara Petrolli della Rari Nantes Ala e Carlotta Maffezzoli (Swim for Passion) mentre nella classifica Natural ha prevalso Marta Nembrini (Team Ratti) su Elena Ravaschio e over40 prima Silvia Caprioli su Lara Ciceri e Gloria Culuvaris. Al via anche l’argentina Daira Marin (DDS Settimo Milanese) protagonista della UltraMarathon Fina 2019, in Italia quest’anno per disputare la celeberrima Capri Napoli ad agosto. A seguire è partita la Staffetta finale ha visto ripetersi dopo Vulcano e Monate “I Luzzi Volanti” (Grisenti, Zenatti 31’46” davanti a “Quelli che se la tirano” (Ghisolfo, Caiazza e Signini) e ai “La bionda, il bianco e il marroncino” (Badolato, Marinetti, Gorga). Premio per il gruppo più numeroso vinto dai lacustri Swimmer Inside, squadra protagonista assoluta di giornata tempi di ogni squadra) con 3h21’10” è stata la Buonconsiglio Nuoto Trento davanti a Fino al muretto Swimmer Inside. “Open water, open mind” è anche il nome del Trofeo messo in palio ad ogni tappa tra i donatori Avis, a suggello di una forte partnership caratterizzata dal gonfiabile di partenza delle gare. AVIS Provinciale Varese, con la Presidente di Avis Luino Laura Berutti, ha premiato l’atleta avisina Silvia Caprioli degli Swimmer Inside.

GRANDI EMOZIONI

IOWT per il Challenge 2021 sposa con orgoglio il Progetto #MiFidoDiTe a sostegno di RarePartners: Alessandro Mennella e Marcella Zaccariello hanno portato a termine la HARD SWIM di 6000 mt legati l’uno all’altra con una corda di soli 50 cm, da coscia a coscia. Alessandro è affetto da Sindrome di Usher, quindi sordo dalla nascita e ipovedente. Il loro arrivo è stato certamente un momento di grande emozione tra scrosci di applausi e qualche lacrima di commozione che rimarranno indelebili nelle memorie dei presenti.

PROSSIME TAPPE

Il 24/25 luglio andrà in scena a Baratti (LI) il I° CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO IN ACQUE LIBERE OPEN coordinato con la Società Nuoto Piombino, mentre il 12 settembre è prevista la tappa di Noli (che assegnerà anche i Trofei del 150° anniversario della Società Nazionale di Salvamento) ed il 26 settembre di Peschiera del Garda tra le mura patrimonio dell’UNESCO. Si chiuderà il Challenge il 9 e 10 ottobre nell’oramai classica tappa di Ischia, unica al mondo per scenari storici e marini.

Informazioni ed iscrizioni su www.italianopenwatertour.com