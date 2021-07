A Malpensafiere la prova nazionale per ottenere la borsa di specialità di medicina

Si è svolto nella sede di Malpensa Fiere a Busto Arsizio il test nazionale di accesso alle scuole di specialità.

Alla prova, organizzata dall’Università dell’Insubria, hanno partecipato 308 candidati di Varese, Como e Milano.

Le borse decise dal Ministero sono 17.400, ben 4200 in più rispetto all’anno scorso. Non ancora definita, però, la divisione a livello di università. Regione Lombardia ha confermato i suoi 85 contratti aggiuntivi di cui 9 per l’ateneo varesino. ( 1 borsa di studio per anestesia e rianimazione, 1 per chirurgia generale, 1 per chirurgia vascolare, 2 per ginecologia e ostetricia, 1 per malattie apparato respiratorio, 1 per medicina urgenza, 1 per medicina interna, 1 per ortopedia e traumatologia)

Questa mattina, le attività organizzative sono state svolte dalla squadra Insubria coordinata dal direttore generale Marco Cavallotti, affiancato da Isabella Bechini