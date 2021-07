Maltempo in arrivo, salta il sabato sera della Sant’Eusebio di Casciago

Le previsioni meteo danno forti temporali in arrivo per il pomeriggio di sabato 31 luglio, rovinando i piani della festa di Sant’Eusebio di Casciago.

Gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutte le attività previste per la serata di sabato, ma sarà garantita la messa prefestiva delle 18.15 a Luvinate.

Le Messe di Sant’Eusebio in programma domenica 1 agosto alla Parrocchia di svolgeranno alle 7 e alle 8.30 mentre alle 10.30 ci sarà la celebrazione in Sant’Eusebio con il vicario Monsignor Vigezzi e l’accensione del pallone. Il pranzo e le attività della giornata e della serata di domenica si terranno come da programma, compatibilmente con le condizioni meteo.