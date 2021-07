Maltempo, maltrattamenti e l’area pedonale di Morandini nel podcast del 13 luglio

Le principali notizie di martedì 13 luglio

È stato soprattutto il Luinese a essere colpito dalla nuova ondata di maltempo sul Varesotto. Un nubifragio ha interessato la cittadina allagando alcune vie e scantinati. Durante la mattina alcuni black out elettrici si sono registrati nella zona di Varese mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Cadrezzate con Osmate dove un fulmine ha colpito un albero causando un incendio. Qualche problema, infine, alla circolazione ferroviaria sempre durante la mattinata sulla linea Milano-Varese a causa di un fulmine caduto ad Albizzate.

Nel primo pomeriggio, infine, è rimasta chiusa per due ore la provinciale della Veddasca per frane e smottamenti- Almeno sei i punti di criticità nel pomeriggio di martedì. Il sindaco Passera: “Questo territorio è una bomba a orologeria”

“un’inchiesta piombata come un fulmine a ciel sereno” così commenta la cooperativa sociale l’Anaconda, l’inchiesta che ha coinvolto sette suoi dipendenti accusati di maltrattamenti verso gli utenti disabili che accudiscono. Il direttore Gianni Nocera ha precisato: “ Vorremmo chiarire che in questo momento ci sentiamo parte lesa e che la nostra attività continua ad andare avanti.”

Tre persone indagate e un sequestro di beni e denaro per oltre 550mila euro. Questo è il risultato di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Olgiate Comasco riguardo a una società pubblica, partecipata dai comuni di Mozzate e Limido Comasco, attiva nell’ambito dei servizi alla persona quali biblioteche, mense scolastiche e asili nido. Le accuse mosse agli indagati sono quelle di peculato e falso in bilancio.Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza la società è stata di fatto gestita per anni da un soggetto «non ricoprente alcun titolo formale o carica amministrativa all’interno dell’azienda, in totale sostituzione dei diversi amministratori pro tempore nominati e succedutesi negli anni».

I lavori della nuova pavimentazione di via Del Cairo procedono e si avvicinano sempre più al centro pedonale di Varese: l’opera stradale prende sempre più forma, secondo l’inconfondibile progetto di Marcello Morandini. Il cantiere è ha superato l’incrocio con via Robbioni. Previusti nuovi cambi di viabilità: per una settimana resterà chiusa al traffico l’intersezione tra via del Cairo e via Robbioni, con corrispondente divieto di transito.

