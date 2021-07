Marketing aziendale: buone ragioni per ricorrere ai gadget personalizzati

I gadget aziendali rappresentano, anche nell’epoca del web marketing, una soluzione eccellente per promuovere un’azienda e regalarle la visibilità a cui aspira. Ne abbiamo parlato con il team di Gadget Lab .

Che senso hanno i gadget aziendali al giorno d’oggi?

È vero che l’era in cui viviamo è quella dei mezzi di comunicazione digitali, e che proprio per questo motivo tanti marchi lasciano cadere nel dimenticatoio molti dei tradizionali veicoli di marketing, come per esempio la pubblicità sui giornali o le brochure. Tuttavia i gadget riescono a resistere al trascorrere del tempo e all’evolversi delle mode. Sono strumenti non digitali molto semplici ma al tempo stesso decisamente efficaci, in grado di aumentare le vendite e di accrescere il return on investment. I gadget si dimostrano articoli pubblicitari indispensabili per una campagna di marketing di successo.

Per quale motivo?

In primo luogo per una questione di costi. La maggior parte delle iniziative pubblicitarie presuppone un esborso economico non indifferente: che si tratti di una campagna pay per click su Internet, della diffusione di spot in radio e in tv o dell’organizzazione di un grande evento di settore, il dispendio richiesto è sempre elevato ed il ROI non è sempre misurabile. Non si corre questo rischio, invece, con i gadget aziendali personalizzati, proprio perché chi riceve un regalo e grazie a questo si presenta in negozio e acquista è perfettamente tracciabile.

In termini pratici questo cosa vuol dire?

Per esempio la possibilità di acquistare, magari proprio da Gadget Lab, centinaia di articoli promozionali a un prezzo modesto. Tali prodotti, poi, potranno essere distribuiti da uno stand in una fiera o durante una promozione in store, ad un evento, ad un concerto e così via. A seconda dell’entità del budget che si ha a disposizione, si può puntare su gadget aziendali di impatto maggiore e dal prezzo più elevato. Questo è un altro aspetto interessante dei gadget: ognuno è libero di scegliere quelli che preferisce in base alle proprie possibilità, dalle classiche penne alle borse per la spesa, dai power bank agli zaini, dalle borracce alle tazze. Con Gadget Lab si possono anche studiare dei gadget ad hoc, se i quantitativi permettono di aprire una produzione in import.

Quali sono gli effetti che derivano da una scelta di marketing di questo tipo?

Ogni volta che un individuo riceve un dono, si innesca un meccanismo di carattere psicologico per il quale egli è indotto a restituire il favore in maniera automatica, con un gesto che procuri altrettanta gioia. Ecco, quindi, un meccanismo cognitivo naturale che esprime al 100% una delle più importanti potenzialità che contraddistinguono i gadget aziendali, grazie a cui è possibile dare vita a una relazione virtuosa e soddisfacente con coloro che potrebbero diventare dei clienti.

Funziona davvero così?

Certo: se una persona riceve un dono da un certo marchio, in seguito sarà indotta ad accogliere l’offerta di tale marchio invece che quella delle aziende sue concorrenti. Oltre ad accrescere il livello di fidelizzazione, i gadget aziendali sono anche in grado di tenere tale livello su standard elevati con il passare del tempo. Non è un caso che parecchi uffici marketing scelgano di puntare sui prodotti promozionali per offrire un riconoscimento ai clienti più fedeli.

Il brand ottiene visibilità in questo modo?

Sì, questa è un’altra delle più interessanti conseguenze dei gadget aziendali: sono tutti prodotti che contribuiscono a conferire visibilità a un marchio. La visibilità, infatti, non dipende solo da campagne pubblicitarie online organizzate su vasta scala o da enormi striscioni da mostrare nei contesti con un elevato afflusso di persone, ma anche da gadget di dimensioni molto più piccole: prodotti che, proprio per questo motivo, si prestano a essere trasportati e quindi a far viaggiare il nome e la riconoscibilità del marchio.

Potete citarci un esempio?

Il caso classico è quello della shopper personalizzate, vale a dire la borsa della spesa: si tratta di un ottimo gadget, ovviamente a condizione che sia realizzata con un materiale di qualità e in grado di resistere a lungo nel tempo. In questo modo, infatti, può essere impiegata nei contesti più vari centinaia e centinaia di volte: non solo per andare a fare la spesa, dunque, ma anche per l’università, in piscina, al parco, e così via. Da un lato il destinatario del gadget si fidelizza, e dall’altro lato il logo aziendale viene mostrato senza soluzione di continuità, per parecchie settimane o addirittura mesi, finendo sotto gli occhi di migliaia di persone.

Insomma, viva i gadget aziendali.

Sì, proprio perché il loro effetto dura a lungo nel tempo. Certo, è importante scegliere il regalo giusto: per fortuna le alternative tra cui scegliere non mancano, dalle penne a sfera ai portachiavi, passando per i borsoni per la palestra. I regali rendono contenti i potenziali clienti e sono più efficaci di qualsiasi campagna di email marketing dal punto di vista della lead generation.