Maurizio Passannante di Olgiate Olona si riconferma campione italiano di pizza a Busto

Le gare del Campionato italiano di pizza svolte nelle giornate del 5 e 6 di luglio a Busto Arsizio, hanno visto una settantina di pizzaioli sfidarsi tra loro nelle varie categorie di pizza classica, gluten free, pizza in pala, napoletana s.t.g. e velocità. In realtà gli iscritti sarebbero potuti essere molti di più ma per via della pandemia non sono riusciti a partecipare ed alcuni si sono ritirati.

Quest’anno decretare il vincitore non è stato semplice, perchè il livello di preparazione dei partecipanti era molto alto. A riconfermarsi ancora una volta è stato il pizzaiolo di Olgiate Olona Maurizio Passannante con la sua pizza chiamata Confusa, che ha catturato i palati dei giudici.

Gli ingredienti della pizza vincitrice sono: datterino giallo al naturale, grasso d’oca, finocchietto selvatico, formaggio di capra, ribes rossi selvatici, aceto balsamico, caviale e topping al limone.

Secondo classificato nella gara classica è Luigi Malerba di Perugia, con la sua Sinfonia Umbra e terzo classificato Christopher D’Alessandro di Vasto, con la sua pizza nonna Cristina.

Pizza Gluten frree al primo posto Gaetano Garofalo dalla Francia.

Pizza in pala vincitore Giuseppe Frau di Gallarate.

Pizza napoletana s.t.g. si rinconferma Gaetano Garofalo .

Pizza velocità il vincitore è Gianpietro Russo di Ferno.

L’associazione ringrazia il comune di Busto Arsizio e il sindaco Antonelli per la sua partecipazione, il main sponsor Malpensanet, gi.metal e il molino Peila per aver collaborato con noi ed averci sostenuto. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e ci rivedremo per l’edizione 2022 sempre a Busto Arsizio.