Prima medaglia azzurra alle Olimpiadi: Dell’Aquila in finale nel taekwondo

(foto Facebook Italia Team)

Arriva la prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, anche se rimane da stabilire ancora di quale colore si tratterà, se oro o argento.

Dopo aver battuto in 29-10 l’argentino Lucas Lautaro Guzman, Vito Dell’Aquila è infatti in finale nel torneo di taekwondo, categoria 58 kg. Oggi pomeriggio, sabato 24 luglio – ore 14.45 italiane, l’atleta pugliese affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per salire sul gradino più alto del podio e conquistare l’oro olimpico.