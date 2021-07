“Io e mia figlia travolti dal fango alla Rasa: tanta paura, ma ce la siamo cavata”

«Stavo percorrendo la strada che dalla Rasa porta verso Brinzio, dove abito. Ad un certo punto la mia auto è stata letteralmente travolta da un’onda di fango che mi ha sbattuto contro il guardrail».

Comincia così il racconto di Mattia, elettricista 41enne, che si è trovato in mezzo alla frana caduta dalla montagna a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. In auto con lui c’era anche la figlia di 8 anni, seduta sui sedili posteriori: «Inutile dire che la paura maggiore è stata per lei, che fortunatamente non si è spaventata più di tanto, non ha nemmeno urlato», racconta.

«La pioggia ha cominciato a cadere fortissima e avevo deciso di fermarmi prima in zona Fogliaro, poi alla Rasa, ma il bordo strada era già pieno d’acqua e non sono riuscito a trovare uno spazio adeguato – spiega Mattia -. Così ho provato ad andare avanti piano piano e con attenzione, quando all’altezza della Motta Rossa è arrivata l’onda di fango che mi ha spinto contro la barriera, un guardrail vecchio che però ha svolto alla perfezione la sua funzione».

«Ho avuto paura, ovvio, ma ho anche cercato di fare qualcosa. Ho accelerato e sono riuscito a liberare la macchina dal fango, togliendola da quella trappola e spostandomi dal guardrail. Poco più avanti però sono stato costretto a fermarmi di nuovo, dato che la strada era totalmente invasa di detriti e terra bagnata – conclude l’automobilista -. Abbiamo aspettato i mezzi di soccorso e la pulizia della carreggiata e siamo tornati a casa, a Brinzio. Ci è andata bene, ho tirato un sospiro di sollievo quando ho capito di esserne uscito quasi indenne: i danni alla macchina ci sono, c’è una botta sul lato della portiera ed è piena di fango dappertutto. Spero ci sia il modo per ottenere un risarcimento da chi dovrebbe gestire la strada e prevenire rischi di questo tipo».