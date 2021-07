Modifiche alla modalità di accesso di alcuni servizi del Comune di Busto Arsizio

In questi giorni sono state introdotte modifiche alle modalità di accesso ad alcuni servizi del Comune di Busto Arsizio. In particolare, non è più necessario prendere l’appuntamento per accedere all’Ufficio Protocollo: l’orario di apertura al pubblico è da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12.00, mercoledì anche dalle 14.30 alle 16:30.

L’ accesso è consentito ad un solo utente per volta osservando tutte le norme previste per la prevenzione del contagio. E’ previsto l’ obbligo di indossare la mascherina. Si invita in ogni caso l’utenza a prediligere la modalità telematica per l’invio di istanze indirizzandole alla PEC istituzionale protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, abilitata a ricevere anche da indirizzi di posta elettronica non certificata.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato invece accorpato all’ufficio comunicazione interna ed esterna sito al primo piano del Palazzo municipale: da lunedì 19 luglio non sarà quindi più accessibile da Via Candiani. Fino alla fine del periodo estivo, l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 senza appuntamento. Il numero di telefono è sempre lo 0331/390309

Da lunedì 19 luglio, le carte di identità verranno consegnate ai cittadini nell’ufficio posto al primo piano nell’atrio delle vedute, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per informazioni relative alle richieste dei certificati di idoneità dell’alloggio è possibile rivolgersi all’Ufficio Controllo del Territorio al numero 0331 390 278.