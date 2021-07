Mondiali U23: Davide Verità d’oro, quattro medaglie varesotte

C’è tanto canottaggio varesino sul podio mondiale di Racice, la località della Repubblica Ceca che ha ospitato i Mondiali under 23. La corposa spedizione della nostra provincia vestita con il body della Nazionale ha fatto bottino ricco: un oro, un argento e due bronzi.

Il metallo più pregiato è andato al collo di Davide Verità, ventenne nato ad Angera e tesserato per la Canottieri Monate che a Racice ha gareggiato nel “quattro con” senior insieme a Andrea Carando, Aniello Sabbatino, Nunzio Di Colandrea e al timoniere Filippo Wiesenfeld. Una specialità “non olimpica” e quindi con poche barche al via, tutte però espressione delle grandi scuole remiere internazionali: gli azzurri hanno preso subito la testa della gara e hanno consolidato il vantaggio sino al traguardo dove hanno preceduto di 6″ l’Irlanda e di 8″ gli USA. (foto Canottaggio.org – Verità è il primo da destra)

Nell’ambito delle barche olimpiche spicca invece l’argento del “quattro di coppia” di Nicolò Carucci, il milanese trapiantato a Gavirate già protagonista a livello assoluto. Per lui un bell’argento al termine di una gara molto dura, con l’Italia che da un lato ha lottato per l’oro contro la Repubblica Ceca e dall’altro si è dovuta difendere dagli attacchi dell’Olanda che ha chiuso terza. Con Carucci hanno remato Cangialosi, Sartori e Tedoldi per un podio meritatissimo.

Bello anche il bronzo ottenuto da Sara Borghi nel quattro di coppia femminile, alto equipaggio importante: l’atleta della Canottieri Gavirate (con Baudino, Colasante e Tonoli) ha duellato per tutti i duemila metri con la Germania e alla fine ha chiuso terza dietro le Svizzere, campionesse del mondo, e le tedesche, tenendo a debita distanza la Repubblica Ceca (quarta).

E a chiudere il medagliere di casa nostra ci ha pensato un altro gaviratese, Alessandro Benzoni, di nuovo sul “quattro di coppia” questa volta pesi leggeri. Insieme a Tonelli, Acernese e Borgonovo, Benzoni ha ottenuto il bronzo alle spalle di Germania e Francia al termine di una gara serratissima che però ha riservato agli azzurri il piacere del podio.

Niente da fare invece per l’otto con i gaviratesi Codato e Covini, che ha concluso quarto la finale A. Ottavo posto conclusivo (seconde nella finale B) sia per la singolarista Linda De Filippis, sia per Josephine Debelle, quest’ultima nel doppio senior.