Movimento 5Stelle: “Bianchi fa campagna da sindaco di Varese nei giorni in cui è convocato a Roma”

«Mentre il deputato della Lega Matteo Bianchi questa mattina sfilava in corso Matteotti per fare campagna, la sua sedia alla Camera restava vuota. Questo mentre in contemporanea alla Camera dei Deputati si stanno discutendo temi importanti per il Paese e per Varese, tra cui la fiducia al decreto Semplificazioni. Non crediamo sia un bel modo di presentarsi alla città».

A “sgridare” in questo modo il candidato sindaco di Varese per il centrodestra Matteo Bianchi, che questa mattina ha presentato ufficialmente la sua candidatura in piazza Podestà, è il movimento 5Stelle di Varese. Che ha aggiunto: «Sappiamo che la sfida con il sindaco Galimberti è difficile per l’opposizione e che vi è l’ansia e la necessità di recuperare il consenso cittadino, dall’altra parte va detto che queste sono attività da svolgersi nei giorni preposti: quelli in cui non vi sono convocazioni parlamentari».

«In questo momento a Roma si lavora su temi e fronti importantissimi – ricordano infine – l’emergenza sanitaria, la votazione con la fiducia del decreto semplificazioni per rendere più efficiente il Paese, il PNRR e gli aiuti ai cittadini in difficoltà ma evidentemente per la Lega e il suo candidato Bianchi le priorità sono altre. Come abbiamo più volte evidenziato nelle nostre dichiarazioni, mal si concilia l’impegno di una candidatura a sindaco di Varese con il ruolo istituzionale alla Camera, emerge da tutto ciò solo un “dovere di partito” e un atto di asservimento a Salvini piuttosto che il desiderio reale di mettersi al servizio di una cittadinanza».