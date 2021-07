I muscoli olimpici del Settebello nelle mani del varesino Riccardo Cipolat

Oltre al folto gruppo di atleti che rappresenteranno la nostra provincia nelle gare olimpiche, c’è un altro varesino in partenza per Tokyo con un incarico delicato, anche se lo vedremo “solo” a bordo campo. Riccardo Cipolat, fisioterapista, e già responsabile in questo ruolo nel Città di Varese calcio, sarà ai Giochi nello staff del “Settebello”, ovvero la nazionale maschile di pallanuoto dell’Italia.

Anche con i campioni delle piscine, Cipolat svolgerà il compito di fisioterapista e avrà il compito di mantenere in forma i giocatori scelti dal commissario tecnico Alessandro Campagna per provare a centrare la zona medaglie. «Da bambino sognavo di andare alle Olimpiadi – spiega il masseur varesino su Facebook prima della partenza – Non è proprio quello che intendevo da piccolo, ma oggi il sogno è diventato realtà. La più grande soddisfazione lavorativa della mia vita».

Riccardo Cipolat si è diplomato nel 2007 al Liceo Scientico “G. Ferraris” di Varese e quindi si è laureato in fisioterapia nel 2010 all’Università degli Studi dell’Insubria con il voto di 110 e lode. Prima di occuparsi dei calciatori del Varese e dei pallanotisti azzurri, ha collaborato per due stagioni – tra il 2008 e il 2009 – anche con la Pallacanestro Varese che centrò la promozione dalla A2 alla Serie A, allenata da Stefano Pillastrini.

Dal 2010 è quindi fisioterapista del Varese, prima con i giovanissimi e poi con la prima squadra. La collaborazione con con la Federazione Italiana Nuoto è partita invece nel 2013, seguendo sia il Settebello, sia la nazionale di nuoto di fondo, un altro comparto che ha regalato grandi soddisfazioni allo sport azzurro. In più Cipolat lavora anche singolarmente con sportivi di alto livello, tra cui il campione del mondo di Acquathlon, vice campione del mondo e campione europeo di triathlon di categoria age group Isacco Andrenucci.

IL SETTEBELLO A TOKYO

Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto

LE PARTITE DEL GIRONE

domenica 25 luglio: Sudafrica – ITALIA (ore 1.00 del 26/7)

martedì 27 luglio: ITALIA – Grecia (ore 5.00)

giovedì 29 luglio: Stati Uniti – ITALIA (ore 5.00)

domenica 1 agosto: ITALIA – Giappone (ore 9.20)

lunedì 2 agosto: Ungheria – ITALIA (ore 1.00 del 3/7)