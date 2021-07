Musica al Castello per festeggiare i 100 anni dei Missionari a Venegono (e non solo)

Un concerto per tre importanti compleanni. Domenica 25 luglio alle 18 il Comune e la Pro loco di Venegono Superiore in collaborazione con I sentieri della musica, Luogo eventuale e i Missionari Comboniani organizzano “500 anni in un concerto”, un suggestivo evento musicale nella corte del Castello che celebrerà i cento anni della presenza dei Missionari a Venegono, i 250 anni dalla nascita di Beethoven e i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla.

Tanta e bellissima la musica, dai brani più famosi di Aster Piazzola, a partire da “Libertango”, ad un adattamento per quartetto del primo movimento della Quinta sinfonia, e del secondo movimento della Settima di Beethoven. Non mancherà una sorpresa musicale in omaggio al 50° anniversario della scomparsa di Igor Stravinsky.

Sul palco Valentina Vicario (flauto), Luca Tregattini (violino), Alessandro Santaniello (violoncello) e Luigi Palombi al pianoforte.

Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca telefonicamente al numero 0331 824459 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.venegonosuperiore.va.it

Per chi non potesse partecipare, il concerto sarà visibile dal 25 agosto sui siti del Comune e della Po loco, delle associazioni Sui sentieri della musica e Luogo eventuale, dei Missionari Comboniani e della Biblioteca di Venegono Superiore

Qui la locandina dell’evento “500 anni in un concerto”