Musica, Gin e Recovery Plan nel weekend della Festa dell’Unità a Varese

Continua la festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese: per questo fine settimana il programma prevede musica, politica e sport.

Venerdì 9 luglio alle 21 si esibirà theFLAME, gruppo pop tutto al femminile nato a Varese nel novembre del 2015. Con sonorità pop, elettroniche e dance, theFLAME propone sia cover internazionali, sia brani inediti in italiano. Durante la serata sarà proposta una promozione gastronomica ad hoc.

Sabato 10 luglio dalle 18 il bar della festa della Schiranna propone una serata speciale a base di gin, mentre alle 19 si parlerà delle sfide politiche che attendono il Partito Democratico, dal Recovery Plan alla sanità.

Se ne parlerà con Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, Irene Tinagli, europarlamentare e vice segretario del Partito Democratico. Interverranno inoltre Vinicio Peluffo, segretario regionale del PD, Giovanni Corbo, segretario provinciale del PD, e Samuele Astuti, consigliere regionale del PD.

Domenica 11 luglio la festa darà spazio allo sport, con la proiezione su maxischermo della finale dei campionati europei alle 21 per i clienti del ristorante.

La festa è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dalle 18 per gli aperitivi e dalle 19 per la cena: oltre ai classici fritto misto di pesce, grigliata, lasagne e polenta, panino con la salamella e patatine fritte, il menu prevede tagliatelle ai funghi porcini, stinco di maiale al forno con patate e il panino americano con hamburger di fassona razza piemontese. Non mancheranno piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi.

La Festa dell’Unità si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione dei partecipanti un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini.