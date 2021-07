Negli spazi aperti degli ospedali resta l’obbiligo dell’uso della mascherina

L’Ordinanza del Ministero della Salute che disciplina l’uso delle mascherine in zona bianca precisa che negli spazi aperti delle strutture ospedaliere permane l’obbligo di indossare la mascherina. Per questo in queste ore l’azienda ospedaliera varesina Asst Sette Laghi sta invitando personale e utenti delle nostre al puntuale rispetto delle disposizioni ministeriali.