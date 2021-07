Nel polo chimico di Castellanza una centrale a gas naturale

Una centrale a gas naturale nel polo chimico di Castellanza. Lo annuncia il gruppo tecnologico Wärtsilä che ha stipulato un contratto con Metaenergiaproduzione S.R.L, parte del Gruppo italiano Metaenergia che nel 2011 ha ricevuto l’autorizzazione per realizzare una centrale elettrica all’interno del sito castellanzese, per la fornitura dell’impianto ad avviamento rapido.

«I nuovi impianti ad avviamento rapido – spiegano dalla società – sono necessari per fornire un sistema flessibile di bilanciamento poiché l’Italia, in linea con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 e relativi obiettivi di decarbonizzazione, si impegna a integrare più energia rinnovabile».

Oltre a quello di Castellanza saranno realizzati altri cinque degli impianti – che saranno installati a Gorizia, Piombino (LI), Sulmona (AQ), Cassino (FR) e Melfi (PZ) – e saranno installati e consegnati da Wärtsilä. L’Azienda si occuperà dei servizi di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e di realizzazione dell’opera .

L’impianto, che sarà installato a Castellanza, in provincia di Varese, prevederà da parte di Wärtsilä la fornitura di ingegneria, motogeneratori e attrezzature ausiliarie . Gli impianti saranno alimentati da un totale di 22 motori a gas, progettati per rispettare le più stringenti normative ambientali stabilite dall’Unione Europea.

«Questi motori – spiega il sindaco di Castellanza Mirella Cerini – andranno ad alimentare la centrale di Metaenergia interna al polo chimico che nel 2011 ha ricevuto l’autorizzazione per la produzione di energia elettrica e nel 2017-18 è stata oggetto di una variante per rendere l’impianto più “green”». La centrale andrà ad alimentare le aziende ancora attive nel polo chimico e quelle che verranno in un prossimo futuro in base a quanto previsto dal piano attuativo approvato dal Comune di Olgiate Olona e dalla variante di Pgt votata da quello di Castellanza.

L’operazione è stata accolta positivamente da Metaenergia che si dichiara «lieta di partecipare al capacity market, nel quale occorre flessibilità per rispondere rapidamente al cambiamento della domanda. La tecnologia dei motori Wärtsilä garantisce questa flessibilità e al tempo stesso un alto livello di efficienza», ha dichiarato Constantin von Wasserschleben».

«Questo accordo quadro – ha aggiunto Sushil Purohit, President, Wärtsilä Energy and Executive Vice President – è un primo esempio della rapida transizione verso un futuro di energie rinnovabili che sta coinvolgendo tutto il settore energetico. La capacità di avviamento e arresto rapido è essenziale per fornire un efficace bilanciamento del sistema quando l’energia solare ed eolica, intrinsecamente variabili per loro natura, vengono introdotte in maggior quantità. Le soluzioni di Wärtsilä favoriscono il passaggio alle rinnovabili, garantendo ai nostri clienti un’energia affidabile a prezzi accessibili e aiutando l’Italia nel suo percorso verso un sistema energetico più sostenibile».

LE CENTRALI WARTSILA

Le centrali Wärtsilä funzionano a gas naturale, il combustibile fossile più pulito tra quelli disponibili ad oggi. Presentano un’elevata efficienza a qualsiasi carico, con livelli che raggiungono fino al 50% in ciclo semplice e il 54% in modalità a ciclo combinato. La loro ineguagliabile flessibilità è evidenziata dal fatto che possono raggiungere la piena potenza in uscita entro pochi minuti dal segnale di partenza, il che è un vantaggio essenziale nei sistemi che mirano a integrare livelli più elevati di energia rinnovabile.

Wärtsilä ha fornito 1411 MW di potenza all’Italia, di cui 709 MW ad oggi usufruiscono di contratti di Services a lungo termine. Wärtsilä ha un centro produzione a Trieste e uffici di assistenza a Genova, Napoli e Taranto.