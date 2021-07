Nelle valigie 500 stecche di sigarette, denunciati per contrabbando a Orio

100 kg sigarette, pari a oltre 500 stecche di sigarette. Sono il frutto dei controlli nelle sale partenze e arrivi dell’aeroporto di Orio al Serio, attuati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai militari della Compagnia della Guardia di finanza.

In un primo intervento, i tabacchi sono stati rinvenuti nei bagagli a mano di 7 passeggeri provenienti dall’Ucraina: si tratta di 6 uomini e una donna di varia nazionalità (lettone, rumena, ucraina e moldava), di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Altro intervento ha riguardato due donne e un uomo, di età compresa tra i 25 e i 52 anni, in partenza da Bergamo con destinazione Londra. In questo caso, i funzionari e i militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei soggetti nel corso delle ordinarie attività di controllo presso la sala partenze, hanno provveduto a ispezionare anche i bagagli, già smistati per essere imbarcati nella stiva dell’aeromobile, rinvenendo al loro interno centinaia di pacchetti di sigarette di contrabbando.

Nei casi di quantitativi di TLE superiori ai 10 kg o di soggetti già gravati da precedenti specifici, i trasgressori sono stati denunciati a piede libero per il reato di contrabbando. Gli altri, fermo restando il sequestro del prodotto, sono stati sanzionati amministrativamente. Con l’incremento dei flussi di passeggeri, in concomitanza con il periodo estivo, ADM e la Guardia di Finanza mantengono un alto livello di attenzione nel presidio dei varchi doganali per contrastare i traffici illeciti.