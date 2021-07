Niente più mezzi pesanti nel centro di Varese: approvata la mozione Laforgia

E’ stata approvata in consiglio comunale la mozione proposta dal consigliere Enzo Laforgia (Progetto concittadino) che chiedeva il divieto di circolazione ai mezzi pesanti nel centro abitato di Varese.

«Si tratta di una mozione proveniente dalle richieste di cittadini che mi hanno interpellato – spiega Laforgia – In realtà esistono già dei provvedimenti che limitano la circolazione dei mezzi in determinati orari, ma è difficile tenere la situazione sotto controllo. Per questo proponiamo un provvedimento più stringente».

La mozione, cha ha ricevuto parere positivo dall’assessore alla polizia locale Catalano, è stata votata favorevolmente da 17 consiglieri: tutta la maggioranza e il consigliere Clerici, mentre un consigliere ha votato contro (Esposito) e due si sono astenuti (Longhini e Vigoni).