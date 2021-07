Non solo la Gianetti Ruote: a Lomazzo Henkel ha chiuso lo stabilimento il 30 giugno

Non solo la Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto. Anche a Lomazzo, a pochi chilometri di distanza (12, per la precisione) anche se in un’altra provincia, quella di Como, c’è chi ha chiuso l’azienda dopo averlo annunciato mesi fa.

È la Henkel, storico marchio presente sul mercato italiano come Società Italiana Persil (poi acquisita dalla multinazionale tedesca) dal 1933 che produce ammorbidenti e detersivi liquidi per il bucato e la pulizia dei piatti a mano per conto dei maggiori marchi del settore, Dixan, Nelsen, Perlana.

A casa sono rimasti 150 lavoratori tra azienda e indotto: si tratta di 81 dipendenti Henkel (solo in 5 hanno trovato un’alternativa), 14 dipendenti Alpla che per Henkel fa i flaconi di plastica, 15 dipendenti della Castelli Livio che fa autotrasporti e depositi, 21 dipendenti della Polo dei Servizi fa carico camion e prodotti finiti, 13 dipendenti Nit che fa manutenzione, 6 dipendenti della Cattaneo Impianti che fa manutenzione elettrica, 3 dipendenti Sodexo che si occupa della mensa e 7 dipendenti Dsi che fa servizio di portierato.

Il gruppo Henkel nel mondo conta 52mila dipendenti e un fatturato da 20 miliardi di euro (con un utile nel 2019 di 3,2 miliardi). Mesi di lotta sindacale, appelli delle istituzioni, dalla Regione a diversi parlamentari del territorio, non sono serviti a nulla e allo scoccare del 30 giugno, data annunciata con diversi mesi di anticipo, la casa madre di Dusseldorf ha chiuso la baracca e lasciato a casa operai, addetti e impiegati.

Lo stabilimento di Lomazzo non è stato più giudicato strategico dalla multinazionale, che ha spostato la produzione a Ferentino, in provincia di Frosinone, offrendo a 20 lavoratori una ricollocazione.