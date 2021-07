“Notte di coprifuoco”, un concerto jazz per i detenuti della casa circondariale di Varese.

Ad organizzarlo, in occasione della “Giornata della musica 2021“, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche, la direttrice della Casa Circondariale di Varese, Carla Santandrea, in collaborazione con il Funzionario Pedagogico Domenico Grieco e con l‘Agente di Rete Sergio Preite.

L’obiettivo è quello di celebrare, promuovere e diffondere l‘arte e la cultura musicale. In scena il “Duo Max De Aloe (nella foto) e Robert Olzer”, musicisti jazz che suonano rispettivamente l‘armonica cromatica ed il pianoforte.

Il duo sarà protagonista dell’esibizione musicale lunedì 5 luglio 2021, dalle ore 10.00, dedicata appunto alle persone detenute presenti nella struttura. Il concerto si effettuerà all’aperto, nel cortile passeggio della struttura, in modo tale da prevenire i rischi di contagio del virus Covid-19. Si svolgerà in due sessioni, di 30/35 minuti ciascuna, prima per i detenuti del primo piano dei reparti aperti e poi per quelli del secondo, in modo separato e senza assembramenti.

“Notte di coprifuoco” è il titolo dell’ultimo album del duo jazz ed è stato registrato in casa di Robert Olzer, nel febbraio 2021 in piena “ondata pandemica“.

Ma c’è un aspetto curioso in questo album, già di per sé nato in un momento storico particolare e registrato in un contesto particolare: ognuno potrà realizzare un disegno o scrivere un messaggio grafico che, opportunamente piegato, diventerà la copertina personalizzata di una delle 500 copie dell’album.

Saranno bambini, casalinghe, artisti, poeti, commercianti, nonni, genitori, adolescenti, amici, conoscenti; personaggi noti e non a realizzare i 500 “messaggi nella bottiglia” che si troveranno, uno per uno, tutti ovviamente diversi tra loro, nelle altrettante 500 copie numerate del CD.

L‘opera musicale è stata registrata tutta in una notte nel febbraio 2021, durante il coprifuoco, senza l‘ausilio di fonici, “homemade” nella casa di Roberto Olzer in Valdossola. Una musica che nasce quindi in un momento storico particolare, straniante, nel quale l‘arte dà in forme differenti la sua visione.

Una notte di coprifuoco diventa così un‘opera corale nella quale non ci sono solo i due musicisti e compositori ma anche le 500 persone con la loro piccola opera, con il loro foglio A4 inserito nel disco. Si troveranno disegni, poesie, racconti ma anche ricette, riflessioni, slogan e chissà cos‘altro. Insomma, un modo per esorcizzare questo periodo e ridare alla musica la capacità e la forza di veicolare bellezza e sogno.