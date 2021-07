Notte di intossicazione etilica per minorenni: a Varese una 15enne, a Nerviano tre teenager

Un venerdì che voleva essere “da leoni” è finito all’ospedale per quattro ragazzini, una a Varese e gli altri tre a Nerviano: tutti finiti al pronto soccorso nel pieno della notte per intossicazione etilica.

UNA QUINDICENNE DALLA SCHIRANNA ALL’OSPEDALE DEL PONTE

A Varese una quindicenne è stata portata in codice giallo all’Ospedale del Ponte – dove è in funzione il pronto soccorso pediatrico – per intossicazione etilica: la chiamata è partita da Schiranna, il 118 è arrivato con i soccorritori intorno alle due meno venti. Allertati anche polizia e carabinieri di Varese. Alle due e mezza la ragazzina era ricoverata nell’ospedale dei bambini varesino.

TRE TEENAGERS A NERVIANO FINITI ALL’OSPEDALE DI LEGNANO

A Nerviano, frazione sant’Ilario, la chiamata al 118 è arrivata un po’ prima, intorno a mezzanotte e mezza: i sanitari hanno trovato tre ragazzini – un maschio di 14 anni e due femmine di 15 e 16 anni – con i segni di un’intossicazione etilica. Dei tre ne sono stati ricoverati solo due, in codice verde e giallo, dopo un’ora dall’arrivo dell’ambulanza.