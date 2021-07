Novara, niente Serie C: il Collegio di Garanzia del Coni respinge l’iscrizione

Dopo la prima bocciatura, nella serata di lunedì 26 luglio è arrivata la parola definitiva del Collegio di Garanzia del Coni che, su suggerimento della Covisoc, ha respinto le iscrizioni in Serie C di Novara, Carpi, Casertana e Sambenedettese, oltre a quella del Chievo in Serie B.

Per la società novarese è un duro colpo, dopo che poco più di 10 anni fa ha potuto riassaporare la Serie A. Invece nel futuro del club azzurro ci saranno con ogni probabilità i dilettanti e una nuova ripartenza.

In Serie B dovrebbe essere riammesso il Cosenza, retrocesso nella stagione appena conclusa, mentre dovrebbero riempire i vuoti della Lega Pro Latina, Lucchese, Pistoiese, Siena e – forse – il Fano. L’allenatore saronnese Marco Zaffaroni, che era stato annunciato come allenatore del Chievo, dovrebbe ripartire proprio dal Cosenza che prenderà il posto dei veronesi.