Nubifragio in Valganna: strade allagate, detriti e blocco momentaneo del traffico

Nella mattinata di mercoledì 28 luglio sono stati molti i mm di pioggia rivesatisi un po’ ovunque in tutto il varesotto. Fra Valganna e Valmarchirolo un forte nubifragio ha fatto si che i molti torrenti si gonifassero, andando in più punti ad allagare le strade.

I punti di maggiore criticità ci sono stati, venendo da Ghirla in direzione Varese, poco dopo il ristorante Trattoria del Lago di Ghirla, dove da sopra i muri di contenimento si riversava acqua sulla carreggiata, inondandola. Idem poco più avanti, in località Eden.

Il disagio maggiore al traffico si è avuto all’altezza dell’innesto di via Gesiola sulla statale ss233, poco dopo la rotonda di Ganna (sempre in direzione Varese). In quel punto delle ramaglie portate dal rivolo di acqua che scendeva dalla stessa Via Gesiola hanno ostruito la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei vigili e dell’A.N.A.S.

Proprio per gli ostacoli presenti in quel punto la circolazione è stata momentanemente interdetta in direzione Varese dalle 10:30 alle 10:45 circa, dalla rotonda di Ghirla si poteva cioè solamente imboccare la strada per Cugliate/Marchirolo o tornare indietro verso Ferrera. Anche la strada che dalla stazione dei pullman di Ghirla porta al Camping risultava allagata in più punti da dopo il ponte, direzione campeggio.

Il traffico è stato poi ripristinato in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza perchè di contro gli allagamenti permangono.