Nuoto in acque libere: a Baratti (Livorno) si disputa il campionato italiano open

Dopo la riuscitissima “Traversata dei Castelli” di Maccagno, l’Italian Open Water Tour – la manifestazione a tappe organizzata dall’associazione varesina “I Glaciali” – si sposta in Toscana. Sabato 24 e domenica 25 luglio va infatti in scena il “1° Campionato di nuoto in acque libere open” sul mare di Baratti, frazione di Piombino in provincia di Livorno.

La gara è organizzata insieme alla Società Nuoto Piombino (aderisce alla FIN) con cui “I Glaciali” hanno organizzato un evento che darà a tutti la possibilità di condividere la passione per il nuoto: «Una prova che unirà nuotatori di alto livello a semplici appassionati» sottolinea Marcello Amirante, presidente del club varesino e organizzatore dell’intero tour.

Il programma agonistico prevede la disputa della “Super Smile Swim” di 3 chilometri con partenza a mezzogiorno di sabato 24 e con uno spettacolare percorso nella baia antistante a Baratti. A seguire, dalle 14,45, la staffetta (“Relay”) sulla distanza del mezzo miglio marino con tre atleti per squadra e uscita “all’australiana” per il cambio del chip.

Domenica 25 luglio invece è in programma la “Hard Swim”, la gara principale sulla distanza dei 6mila metri con un percorso tra gli scenari unici di Baratti. Il week end si chiude con la “Smile Swim“, il classico miglio marino, che girerà sempre nella baia che sarà il cuore pulsante dell’intera tappa: una distanza e percorso perfetto anche per i meno avvezzi al nuoto in acque libere.

In palio come detto c’è il 1° Campionato Italiano open della specialità acque libere: oltre ai vincitori assoluti saranno premiati quelli della categoria “natural” che gareggeranno con il solo costume tradizionale in stoffa. Per quanto riguarda le classi d’età, oltre alla consueta Over 40, sono state create per l’occasione le categorie Over 30, Over 50 e Over 60. Inoltre i primi assoluti si aggiudicheranno un corso di formazione per l’acquisizione del Brevetto professionale di bagnino di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento.

Per la prima volta una tappa di Italian Open Water Tour Challenge è organizzata con la collaborazione di una Società sportiva locale: la Società Nuoto Piombino, organizzatrice da anni della storica Maratona degli etruschi del circuito nazionale FIN. Tra gli sponsor invece spiccano alcune realtà prettamente varesotte come NRC Occhiali, Birra OV e Jacked. Anche in questa tappa dell’IOWT sarà in acqua l’accoppiata formata da Alessandro Mennella (atleta disabile) e Marcella Zaccariello (guida) per la campagna benefica #MiFidoDiTe di Rare Partners.