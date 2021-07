Nuova traversata in Val Formazza, il 25 luglio la festa in quota

Con l’apertura del rifugio Somma, in Val Formazza ci si prepara alla festa di inaugurazione della nuova traversata dal Sabbione al rifugio Margaroli, fissata per il 25 luglio.

È un momento importante, che apre nuove possibilità nella montagna “di casa” per molti appassionati di montagna da Novara, Milano e soprattutto dall’Alto Milanese, la zona di Gallarate, Busto Arsizio e Legnano che ha un rapporto molto stretto con l’Ossola (testimoniato dai tanti rifugi e bivacchi di proprietà delle sezioni Cai).

Per la grande festa di inaugurazione si potrà scegliere tra l’alloggio Rifugio Città di Somma Lombardo al Sabbione oppure – dal versante opposto – dal Rifugio Margaroli. Da lì partiranno al mattino del 25 luglio i due gruppi, che si “stringeranno la mano” al culmine della traversata, nella località ribattezzata Bianche Guglie del Lebendun.

Insieme verrà posata l’ultima lastra segnaletica a completare l’inaugurazione del sentiero voluto fortemente dalla sezione di Somma Lombardo e portato a compimento con l’aiuto e il prezioso sostegno del Cai di Domodossola, specializzato. In cima si terrà un breve momento conviviale prima del rientro.

Ovviamente chi vuole attrezzarsi al meglio può pensare di compiere l’intera traversata scendendo sul versante opposto: il tempo di percorrenza è calcolato in tre ore per la salita e due ore in discesa, sia che si vada dal Vannino ai Sabbioni, sia che si vada in senso opposto.

Il modo migliore per godersi la giornata è salire già sabato e dormire in uno dei due rifugi: al Rifugio Somma (

info e prenotazioni: +39 347 845 7045) oppure al Margaroli ( 3289040431, via Whatsapp).