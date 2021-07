Nuove costruzioni sulla collina di San Michele, Legambiente non si arrende: incontro pubblico a Laveno Mombello

Dopo un primo momento di sconforto e perplessità per la sentenza del TAR, il direttivo del Circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese ha deciso di reagire perché, ancora oggi, crede di aver agito nel modo giusto per salvare una parte di pregio di Laveno Mombello.

«Pensiamo che quell’ampia porzione di territorio, che ora verrà occupata dalle palazzine, avrebbe potuto rappresentare la perfetta congiunzione tra Parco Torrazze e Parco Castello e, con un po’ di tempo e di creativa competenza, una attrattiva turistica, proprio per la splendida posizione sul golfo di Laveno – spiega in un comunicato il direttivo -. Per questi motivi e per portare a conoscenza di tutti quali siano state le fasi del procedimento e alcuni aspetti della sentenza abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico il 26 luglio alle ore 20:30 presso la sede di Vele d’epoca (secondo capannone accanto alla stazione delle Ferrovie Nord). All’incontro sarà presente l’avvocato Andrea Civati che ha rappresentato dal punto di vista legale l’associazione».