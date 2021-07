Nuovi mezzi a disposizione del settore di Polizia ittico venatoria della Provincia

Il Settore di Polizia Ittico Venatoria della Provincia di Varese, grazie a finanziamenti di Regione Lombardia, sta rinnovando e incrementando i mezzi di servizio per il controllo della caccia e della pesca sul territorio provinciale.

Dopo l’ acquisto di un natante, un gommone di metri 4,60 da utilizzare soprattutto per la vigilanza della pesca sulle acque del lago Maggiore, il servizio si è recentemente dotato di due Jeep Renegade 4×4.

Per le attività di gestione faunistica e di recupero e trasporto di fauna selvatica, sono in consegna 4 pick-up fuoristrada che andranno a sostituire gli attuali veicoli ormai a fine servizio.

Lo rende noto il consigliere delegato Alberto Barcaro per sottolineare l’impegno con cui il settore opera.

«Cerchiamo di sfruttare i finanziamenti messi a disposizione a livello regionale per dotarci di mezzi e attrezzature più efficienti e adeguati ad affrontare le necessità del territorio – afferma Barcaro –. Anche come delegato alla Protezione civile ho più volte invitato i Comuni a non perdere le occasioni offerte dai bandi per rinnovare automezzi e attrezzature, soprattutto dopo l’anno e mezzo di pandemia in cui sono stati molto utilizzati».