Olimpiadi di Tokyo, Italia del softball battuta 2-0 dagli USA

Parte con una sconfitta l’avventura olimpica delle ragazze del softball italiano, scese in campo prima della cerimonia di apertura per ragioni di calendario: il torneo infatti è lungo e ha bisogno di giorni extra (come avviene anche per altre competizioni a squadre).

(foto di Shinji Oyama/WBSC dal sito della Fibs) La nazionale è stata superata all’esordio dagli USA, favoriti per la vittoria finale. 2-0 il risultato del match disputato a Fukushima alle 5 ora italiana.

In campo le rappresentanti di Saronno: Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone, guidate da Giovanna Palermi, coach della Inox Team e assistente dell’allenatore azzurro Federico Pizzolini.

L’Italia torna in campo giovedì 22 luglio alle 8 contro l’Australia, poi Giappone sabato 24 alle 13:00, Messico domenica 25 alla stessa ora e, infine, Canada lunedì 26 alle 7:30.