Olimpiadi di Tokyo, l’Italia del softball sconfitta 1-0 dall’Australia

Sconfitta anche nella seconda uscita olimpica per le ragazze del softball azzurro, con In campo le rappresentanti di Saronno Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone, guidate da Giovanna Palermi, coach della Inox Team e assistente dell’allenatore azzurro Federico Pizzolini.

La partita con l’Australia, trasmessa in diretta su Rai Due dalle 8 di mattina, è terminata con il risicato risultato di 1-0 per le gialloverdi. Inutile il tentativo in extremis della velocista azzurra Marrone, pronta a cogliere un’occasione che però non è arrivata a causa dell’eliminazione al settimo inning di Marta Gasparotto. Nella prima partita del torneo erano state le ragazze USA ad avere la meglio sull’Italia per 2-0.

L’Italia torna in campo sabato 24 luglio alle 13 contro il Giappone, poi se la vedrà col Messico domenica 25 alla stessa ora e, infine, Canada lunedì 26 luglio alle 7:30.