Openjobmetis, un altro “polacco”: la guardia sarà Elijah Wilson

Secondo acquisto in Polonia (dopo Kell) per la Openjobmetis, che mette nero su bianco anche la guardia titolare per la prossima stagione. Il nome – sconosciuto ai più – è quello di Elijah Wilson, 27 anni from Wilmigton, North Carolina, cittadina famosa per aver visto crescere sotto canestro un certo Michael Jordan.

Alto 1,93 per circa 95 chili, Wilson arriva dal Dabrowa Gornicza, squadra che nell’ultima stagione è stata allenata da un coach italiano, Alessandro Magro (ex vice a Siena, ora lo ha ingaggiato Brescia da capo coach) ed è – come già il playmaker Trey Kell – giocatore di una stazza fisica importante per il ruolo. “Il Profeta” anche nella stagione in Polonia ha messo in mostra doti balistiche importanti visto che ha tirato con il 48,8% da 2 e con il 42,1% da 3, percentuali che andranno rivalutate al cambio della Serie A ma che suggeriscono il fatto che l’americano sia un tiratore affidabile. Una caratteristica che la Openjobmetis cercava, accanto a due compagni di reparto come lo stesso Kell e Gentile, non particolarmente precisi da lontano.

Wilson ha accettato una proposta economica “limitata”, nel senso che Varese è disposta ora a spostare nei due ruoli di lungo titolare una parte più importante di risorse; è stato accolto con favore dallo staff tecnico biancorosso che vede la guardia uscita dal college di Coastal Carolina come una possibile sorpresa. Nelle valutazioni fatte in casa Openjobmetis c’è anche il fatto che, alle sue spalle, ci sia un Anthony Beane pronto a dare un cambio di ritmo al quintetto e a confermarsi arma tattica anche in fase difensiva. L’arrivo di un giocatore come Wilson – non certo un “inamovibile” per meriti pregressi – lascia a coach Vertemati tante soluzioni a disposizione: da un maggiore utilizzo di De Nicolao, unico play puro della squadra a quintetti misti, con Beane a dare riposo tanto all’ex Dabrowa quanto a Gentile e con lo stesso Kell utilizzato da guardia.

La frase di Andrea Conti a corredo del comunicato ufficiale («Crediamo che Elijah rappresenti il giusto incastro tra le caratteristiche degli altri componenti del reparto esterni grazie alla sua taglia fisica e alle sue ottime doti di tiratore») va appunto in questa direzione. In carriera, prima di transitare in Polonia, Wilson ha disputato altre tre stagioni “pro” in Europa, prima in Austria – con Wels e Kapfenberg Bulls – e poi in Olanda a Den Bosch. Con i “tori” austriaci ha vinto campionato, coppa e supercoppa nazionali mentre anche nei Paesi Bassi ha viaggiato sopra il 40% dall’arco.

Fatto il reparto esterni, ora la Openjobmetis si concentrerà su quello dei lunghi che attualmente può fare conto su Jalen Jones e Guglielmo Caruso oltre che di Giancarlo Ferrero più indirizzato a essere eventualmente cambio di Gentile. In pratica, Varese deve ancora scegliere i titolari perché lo stesso Jones potrebbe partire nel secondo quintetto almeno fino a quando non darà certezze totali di tenuta fisica-atletica (è reduce, ricordiamo, dalla rottura del tendine d’Achille). Difficile che il pivot sia ancora John Egbunu, visto che l’ultimatum biancorosso ai suoi agenti è andato a vuoto (ma pure la trattativa con il Limoges per il nigeriano sembra assai rallentata); nulla vieta di riallacciare il discorso ma al momento non se ne parla.